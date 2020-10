Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Feuerwehr befreit Frau

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag eine Autofahrerin bei einem Unfall in Ehingen.

Die 20-Jährige war gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Mit ihrem Opel bog sie nach links in die Pfisterstraße ab. Dabei übersah sie einen BMW-Fahrer, der in Richtung Schmiechgraben fuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Frau eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Eine Vorfahrtverletzung kann vielfältige Ursachen haben. Oftmals werden Geschwindigkeit oder Entfernung falsch eingeschätzt oder die Fahrer sind in Eile. Die Polizei empfiehlt deshalb, lieber einmal mehr zu schauen und zu warten, als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

