Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm, Blaustein - Autofahrer flüchtet vor Polizei

Zuerst mit dem Auto und dann zu Fuß flüchtete am Dienstag ein 48-Jähriger von Ulm nach Blaustein.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr wollte eine Polizeistreife den Opel-Fahrer auf dem Wiblinger Ring anhalten. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr in Richtung Blaustein weiter. Dabei soll er auch zweimal versucht haben, den Streifenwagen abzudrängen, was ihm nicht gelang. In Blaustein hielt der Mann im Bereich des Marktplatzes an und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizisten holten ihn ein und nahmen ihn vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Im Auto waren rund 30 Schachteln Zigaretten und mehrere Flaschen Schnaps. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und prüft jetzt, ob es sich dabei möglicherweise um Diebesgut handelt. Der Verdächtige sieht mehreren Strafanzeigen entgegen.

