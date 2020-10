Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Autofahrer prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag bei einem Unfall bei Oberdischingen ein 33-Jähriger.

Ulm (ots)

Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr von Oberdischingen in Richtung Ersingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er mit seinem Nissan einen Lastwagen. Dabei geriet er in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 20.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

