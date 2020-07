Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Landkreis Rottweil) Arbeitsunfall (13.07.2020)

Schiltach (ots)

Bei Arbeiten leicht verletzt wurde am heutigen Montag gegen 11.30 Uhr ein Arbeiter bei einer Firma in der Straße "Vor Heubach". Der Ober- und Unterarm des 20-Jährige, der für eine Fremdfirma Wartungsarbeiten durchführte, wurde von einem vollautomatischen Transportwagen eingequetscht. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass der Arbeiter wissentlich gegen die Sicherheitsvorkehrungen verstieß und sich somit selbstverschuldet verletzte. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus, welches er jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen durfte.

