Polizei Hagen

POL-HA: Untersuchungshaft gegen Kupferdieb erlassen - Wer kennt diese Kupferkanne?

Hagen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (16.04.2021) nahmen Beamte des zivilen Einsatztrupps in Haspe einen 34-jährigen Hagener vorläufig fest, nachdem er Kupferkabel von einer Baustelle gestohlen hatte. Der Polizei wurden verdächtige Personen in einer Baustelle an dem Hasper Krankenhaus gemeldet. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten auf einem Fußweg zur Grundschötteler Straße den 34-Jährigen antreffen. Er hatte eine Tasche dabei, in der sich Kabel, Taschenlampen und ein Seitenschneider befanden. Den Kripo-Beamten kam der Mann bekannt vor. Bereits einige Wochen vorher hatten sie ihn, ebenfalls in der Nähe der Baustelle, nach einem Kabeldiebstahl angetroffen und vorläufig festgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4832533). Wegen der bestehenden Wiederholungsgefahr nahmen sie ihn erneut vorläufig fest und brachten ihn ins das Polizeigewahrsam. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige innerhalb eines Monats etwa 184 Kilogramm Buntmetall allein bei einem Schrotthändler zu Geld gemacht hatte. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses konnte zudem seine Wohnung durchsucht werden, in der die Beamten noch weiteres Edelmetall fanden. Mittlerweile wurde ein Untersuchungshaftbefahl gegen den Hagener erlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls von Buntmetall. Die abgelichtete Kupferkanne konnte bei der Durchsuchung aufgefunden werden. Es ist zu vermuten, dass sie ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Wer Angaben zur Herkunft der Kupferkanne machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell