POL-HA: Handy bedient und keinen Versicherungsschutz

Einer Polizeistreife fiel am Montagnachmittag (19.04.2021) in der Elseyer Straße ein 36-jähriger Autofahrer auf, als dieser sein Smartphone in der Hand hielt und bediente. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass das Auto des Mannes keinen Versicherungsschutz mehr hat und zur Fahndung ausgeschrieben ist. Der 36-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt und seine Kennzeichen wurden entstempelt. Die Weiterfahrt wurde dem Hagener untersagt. Zudem erhielt er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der missbräuchlichen Benutzung eines elektronischen Gerätes während der Fahrt. (sch)

