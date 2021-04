Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter schlägt mit Krückstock auf zwei Personen und einen Hund ein

Hagen (ots)

Ein unbekannter Mann schlug am Montagabend (19.04.2021) in Hohenlimburg mit seinem Krückstock auf einen Hund, dessen Herrchen und eine Frau ein. Der 34-jährige Hagener war gegen 19.00 Uhr im Bereich der Wiedenhofstraße / Iserlohner Straße mit seinem Hund spazieren. Plötzlich schlug der unbekannte Täter mit seinem Krückstock einmal auf den Vierbeiner ein. Zu diesem Zeitpunkt lief eine weitere Frau an der Örtlichkeit vorbei. Im Vorbeigehen schlug der Mann ihr ebenfalls mit dem Krückstock gegen den Rücken. Sie erschrak sich und lief weg. Als der Täter anschließend in einen dortigen Kiosk ging, folgte der 34-Jährige ihm und wollte ihn zur Rede stellen. In dem Geschäft schlug der Unbekannte dann auch noch mit der Gehilfe auf den Hagener ein und verließ die Örtlichkeit anschließend in unbekannte Richtung. Den Polizeibeamten gegenüber konnte der Mann sagen, dass der Täter circa 39 - 55 Jahre alt und 180 cm bis 185 cm groß war. Er hatte einen längeren Vollbart und trug dunkle Kleidung. Der Krückstock war aus schwarzem Aluminium. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

