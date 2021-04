Polizei Hagen

POL-HA: Erneute Anrufe von falschen Polizeibeamte - Betrüger missbrauchen zentrale Rufnummer des Hagener Polizeipräsidiums

Hagen (ots)

Derzeit sind erneut mehrere Fälle von sogenannten falschen Polizeibeamten in Hagen bekannt geworden. Die Betrüger melden sich telefonisch bei ihren potentiellen Opfern und fordern unter Vortäuschung falscher Tatsachen die Herausgabe von Bargeld. In den aktuellen Fällen erscheint bei den betrügerischen Anrufen im Telefondisplay von Hagener Bürgern über eine technische Manipulation die zentrale Rufnummer des Hagener Polizeipräsidiums (02331 / 986-0). Diese Rufnummer wird bei tatsächlichen Anrufen der Hagener Polizei niemals angezeigt. Ebenso erscheint auch niemals die Notrufnummer 110 bei den Angerufenen. Es handelt sich dann immer um einen Betrugsversuch. Potentielle Opfer sollten in einem solchen Fall das Telefonat sofort beenden und die Polizei über die Notrufnummer 110 informieren. Die Polizei weist darauf hin, dass Polizeibeamte niemals die Herausgabe von Bargeld, Wertgegenständen oder persönlichen Daten fordern. Betroffene sollten sich bei jeglichen Zweifeln mit der Polizei in Verbindung setzten oder vertraute Personen um Rat fragen. (sch)

