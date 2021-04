Polizei Hagen

POL-HA: Rauschgiftspürhund findet bei Durchsuchung größere Menge Betäubungsmittel

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (17.04.2021) beschlagnahmten Polizeibeamte in den Kellerräumen eines Hauses in Wehringhausen eine größere Menge Betäubungsmittel und nahmen einen Mann vorläufig fest. Die Beamten vernahmen im Rahmen eines anderen Einsatzes gegen 01.50 Uhr die Geräusche aus dem Kellergeschoss und konnten deutlich den Geruch von Cannabis wahrnehmen. Als sie an einer dortigen Tür anklopften, öffnete ihnen ein 52-jähriger Hagener, gab sich als Verantwortlicher aus und ließ sie herein. In den Räumlichkeiten konnten die Beamten mehrere Personen antreffen. Auf einem Tisch lag außerdem eine größere Menge Betäubungsmittel. Der zuständige Staatsanwalt ordnete eine Durchsuchung der Räume und der anwesenden Personen an. Dabei fand ein eingesetzter Rauschgiftspürhund mehrere Drogenverstecke. Auch in den Taschen von zwei Personen konnten die Polizisten Betäubungsmittel finden. Den 52-Jährigen nahmen sie vorläufig fest und leiteten gegen ihn sowie die zwei weiteren Personen Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Außerdem fertigten sie Anzeigen gegen alle anwesenden Personen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell