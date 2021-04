Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte sprayen in Boele Graffitis auf mehrere LKW - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (16.04.2021) bis Montag (19.04.2021) beschädigten Unbekannte in Boele mehrere LKW mit Graffiti. Ein 32-Jähriger Mann rief die Polizei zur Straße Hellweg, als er gegen 03.00 Uhr am Montagmorgen den schwarzen Schriftzug auf seinem LKW sah. Als die Beamten sich umsahen, konnten sie auch noch an weiteren dort geparkten LKW aufgesprühte Schriftzüge erkennen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

