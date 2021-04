Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit zwei Verletzten in Wehringhausen

Hagen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es an der Kreuzung Gutenbergstraße / Lange Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 16.55 uhr befuhr ein 48-jähriger mit seinem BMW SUV die Gutenbergstraße aus Richtung Paschestraße. An der Kreuzung Gutenbergstraße / Lange Straße missachtete der BMW-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden 23-jährigen Golf-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision drehte sich der VW Golf um die eigene Achse, der BMW kam erst auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Golf und sein 22-jähriger Beifahrer verletzt und mussten vom herbeigerufenen Rettungsdienst behandelt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt ca. EUR 36.000,-. (tf)

