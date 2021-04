Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher im Vereinsheim gestellt

Hagen (ots)

Am Freitagabend gegen 23 Uhr beobachtete ein 67-jähriger Zeuge, wie eine männliche Person in das Vereinsheim der Kleingartenanlage Heimstatt an der Bürgerstraße einbrach.

Zuvor hatte der Mann eine Glasscheibe an der Eingangstür eingeschlagen und war in das Gebäude geklettert.

Der Zeuge, der auch in diesem Gebäude wohnt, benachrichtigte sofort die Polizei. Diese umstellte das Haus umgehend und konnte beobachten, wie eine männliche Person mit einer Taschenlampe in den Räumen umherging.

Der Mann wurde von außen angesprochen und aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach und ließ sich widerstandsfrei festnehmen. Anschließend verbrachte er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam und wartet dort auf die richterliche Vernehmung.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 25-jährigen, polizeibekannten Mann. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die obligatorischen Strafanzeigen wurden gefertigt.

