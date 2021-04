Polizei Hagen

POL-HA: Schlüsselbund aus Krankenzimmer gestohlen und Zutritt zur Wohnung verschafft

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einem 88-Jährigen Hagener während seines Krankenhausaufenthaltes in dem Zeitraum von Montag (15.03.2021) bis Donnerstag (15.04.2021) den Schlüsselbund und entwendete anschließend unter anderem Bargeld aus seiner Wohnung in Boele. Angehörige des 88-Jährigen verständigten die Polizei, nachdem sie den Diebstahl seines Schlüssels bemerkten. Sie gaben den Beamten gegenüber an, dass sich der Unbekannte mit dem Schlüssel Zutritt zu der Wohnung des Hageners verschafft und eine vierstellige Summe Bargeld daraus gestohlen hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell