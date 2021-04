Polizei Hagen

POL-HA: Altpapiercontainer in Haspe durch Unbekannte in Brand gesetzt

Hagen (ots)

Unbekannte Täter setzten am frühen Freitagmorgen (16.04.2021) einen Altpapiercontainer in Haspe in Brand. Polizisten bemerkten gegen 03.10 Uhr während einer Streifenfahrt die Rauchentwicklung aus dem Container auf einem Parkplatz am Mopsweg. Die hinzugerufenen Beamten der Feuerwehr löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell