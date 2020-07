Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) Bruchsal - Streitigkeiten in fahrenden Auto - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einen fahrenden Pkw zu handfesten Streitigkeiten zwischen einer 20-jährigen Beifahrerin und einem 23-jährigem Fahrer. Der Pkw war zwischen 13.30 Uhr 14.00 Uhr im Stadtgebiet von Bruchsal unterwegs. Zu Art und Umfang der Auseinandersetzungen machen beide Beteiligte unterschiedliche Angaben. So soll der 23-Jährige seine Beifahrerin mehrfach geschlagen und auch gewürgt haben. Den Einlassungen des 23-Jährigen zufolge habe die 20-Jährige sein T-Shirt zerrissen und ihm während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen. Im Verlauf der Fahrt soll es durch die Streitigkeiten auf der Schwetzinger Straße zu gefährlichen Fahrmanövern des 23-Jährigen gekommen sein. Beide fuhren schließlich zum Polizeirevier um jeweils Anzeige zu erstatten. Die Polizei sucht nun Zeugen die den Pkw mit den beiden Streitenden in Bruchsal gesehen haben, oder durch die Fahrweise des 23-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251-7260 in Verbindung zu setzen.

