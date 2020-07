Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Motorhauben von Fahrzeugen zerkratzt

Karlsruhe (ots)

Motorhauben von insgesamt neun geparkten Fahrzeugen wurden am Samstagnachmittag zerkratzt. Die Pkw waren in der Gewerbestraße in Berghausen geparkt. Es wurden nur die Motorhauben der Fahrzeuge zerkratzt, die in den Parktaschen vorwärts eingeparkt waren. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, oder Personen die Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzten.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell