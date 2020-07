Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in Lottogeschäft

Bruchsal (ots)

Ein unbekannter Täter ist am frühen Montagmorgen in Büchenau in ein Lottogeschäft eingebrochen und hat Zigaretten in unbekannter Menge gestohlen.

Gegen 03.30 Uhr warf der Einbrecher einen Stein in die gläserne Eingangstür des Geschäfts in der Neutharder Straße und öffnete sie in der Folge gewaltsam. Im Verkaufsraum angekommen hebelte der Täter auch noch eine Innentür auf und gelangte so in einen Lagerraum. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen war der Dieb schon in unbekannte Richtung geflohen. Er hat Zigaretten in noch unbekannter Menge aus dem Laden mitgenommen. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Kai Lampe, Pressestelle

