Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Alkoholisierter 18-Jähriger ohne Führerschein hat mutmaßlich Unfall verursacht und flüchtete

Marxzell (ots)

Ein 18-Jähriger hat am Sonntag gegen 03.40 Uhr bei Marxzell-Burbach auf der Kreisstraße 3554 in Nähe der Weimersmühle mit einem Pkw mutmaßlich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Zunächst hatte sich der 18-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Er konnte aber wenig später auf einem in der Nähe zum Unfallort gelegenen Anwesen angetroffen werden. Laut Alkoholtest wies er einen Wert von 0,68 Promille auf und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der junge Mann, dessen Fahrereigenschaft zunächst unklar war, in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten. Der Pkw überschlug sich und kam in der Folge nach etwa 80 Metern zum Stillstand.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden bewegt sich bei ungefähr 20.000 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell