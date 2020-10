Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Seniorenwohnungen und an Gartenlaube

Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher waren am Freitag in einer Seniorenwohnanlage an der Frankenstraße unterwegs. Zwischen 12.45 und 13.20 Uhr wurden zwei Wohnungstüren aufgebrochen. In einem Fall erbeuteten der oder die Täter Schmuck und Uhren, im anderen Bargeld. Im zweiten Fall war die Bewohnerin nur gerade 30 Minuten nicht zu Hause. Einem Zeugen fiel gegen 12.40 Uhr ein Fremder auf, der mit den Taten im Zusammenhang stehen könnte. Er wurde auf 40 Jahre geschätzt, trug eine dunkle Jacke und einen grünen Einmal-Mund-Nase-Schutz.

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmittag wurde versucht, in eine Gartenlaube eines Schrebergartens an der Bräuckenstraße einzubrechen. Es entstand Sachschaden.

Eine 87-jährige Lüdenscheiderin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Altenaer Straße bestohlen. Sie hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse suchte sie darin vergeblich nach ihrer Geldbörse. Sie muss ihr während des Einkaufs gestohlen worden sein. Die Polizei warnt: Diebe schlagen immer wieder im vertrauten Einkaufsmarkt "um die Ecke zu". Deshalb sollten Kunden ihr Portemonnaie oder andere Wertsachen immer in Innentaschen von Jacken/Mänteln verwahren, keinesfalls aber mit oder ohne Handtasche in den Einkaufskorb legen.

