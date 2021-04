Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stoppt Alkoholfahrt in Boele.

Hagen (ots)

Polizeibeamte zogen in der Nacht zu Samstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Der 26-jährige wurde gegen 01.25 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert, als er mit seinem Pkw die Birkenstraße befuhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ein entsprechender Test verlief positiv. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann auch Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Als die Beamten an der Wohnung den Führerschein einsehen wollten, fanden sie dort Drogen und konnten diese beschlagnahmen. Auf den 26-jährigen wartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrt unter Alkohol/Drogen und unerlaubten Drogenbesitzes sowie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. (tf)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell