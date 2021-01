Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Polizei ermittelt nach Steinwurf auf Auto - Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Die Oldenburger Polizei hat die Ermittlungen nach einem gezielten Steinwurf auf ein Auto aufgenommen und sucht den Täter.

Am gestrigen Donnerstag, den 14.01.2021, befuhr ein Oldenburger mit seinem Renault den Scheideweg in Richtung Eßkamp. Gegen 13.00 Uhr bemerkte der 28-Jährige Autofahrer eine männliche Person am Fahrbahnrand, die sich in Höhe der Autobahnbrücke aufhielt.

Diese Person hielt einen großen Stein in ihrer Hand und warf diesen gezielt auf den Pkw des 28-Jährigen. Trotz des Aufpralls auf dem Dach des Renault konnte der Autofahrer einen nahegelegenen Parkplatz aufsuchen und sofort die Polizei verständigen.

Diese stellte eine Beschädigung fest und leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Steinewerfer ein, konnte diesen aber nicht mehr antreffen.

Durch den Autofahrer kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185-190cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Mütze.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht diesbezüglich Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 an die Polizei wenden. (53824)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Jens Rodiek

Telefon: 0441/790-4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell