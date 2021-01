Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Zusammenstoß mit Pferd++

Oldenburg (ots)

Am 14.01.2021 kam es gegen 01:50 Uhr auf der Spohler Str. in Rastede- Wapeldorf, in Höhe der Einmündung Mitteldörper Weg, zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Pferd. Eine 23-jährige PKW- Fahrerin aus der Gemeinde Jade war in Fahrtrichtung Jaderberg unterwegs, als plötzlich ein Pferd auf die Straße lief. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Das Pferd wurde durch den Anprall tödlich verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Die Polizei konnte die Tierhalterin ermitteln. In der Nacht waren mehrere Pferde aus einer Koppel ausgebrochen. Das verendete Pferd wurde durch eine Fachfirma abtransportiert.

