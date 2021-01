Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Raubüberfall in Edewecht

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 12.01.2021, kam es gegen 23:00 Uhr in Edewecht, auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Hauptstraße zu einer Raubtat. Ein 23-jähriger Geschädigter aus Westerstede wollte einen gebrauchten Pkw kaufen. Die Übergabe sollte auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes stattfinden. Zusammen mit einem Bekannten fuhr er nach Edewecht. Auf dem Parkplatz traf man auf vier männliche Personen, die mit zwei Pkw mit CLP-Kennzeichen erschienen waren. Die Männer bedrohten die beiden Westersteder mit einer Schusswaffe, einem Messer und einem Baseballschläger und forderten die Herausgabe des Kaufpreises. Als der Geschädigte mit dem Baseballschläger geschlagen wurde, gab er das Geld, einem vierstelligen Betrag, das sich in einer Tasche befand, heraus. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Pkw nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die am Tatort zu fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell