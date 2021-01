Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Rollerdieb verursacht Unfall und flüchtet +++

Oldenburg (ots)

Ein gestohlener Motorroller und eine Verkehrsunfallflucht beschäftigte am frühen Dienstagmorgen die Oldenburger Polizei.

Die Beamten wurden gegen 6.30 Uhr zunächst in die Eschstraße gerufen. Ein Zeuge hatte auf dem Gehweg einen beschädigten Roller entdeckt. Der Fahrer des Rollers oder ein Eigentümer konnte in der Nähe nicht angetroffen werden. Die Spuren am Unfallort ergaben, dass der unbekannte Rollerfahrer mutmaßlich die Eschstraße in Richtung Bürgerstraße entlangefahren war. Dort hatte er aus nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Zweirad verloren und war mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Autos kollidiert. Anschließend hatte der Fahrer den Roller stehengelassen und war zu Fuß geflüchtet.

Über das Versicherungskennzeichen ermittelten die Beamten den Halter des Kleinkraftrads. Im Gespräch mit dem 27-jährigen Oldenburger stellte sich heraus, dass der Roller in der Nacht zuvor (Zeitraum zwischen 18 und 6 Uhr) gestohlen worden war. Ein unbekannter Dieb hatte den Roller vor der Wohnung des 27-Jährigen an der Tübinger Straße offenbar kurzgeschlossen und entwendet. Bei dem Unfall an der Eschstraße wurden ein VW Fox sowie ein Ford Focus beschädigt. Der Sachschaden liegt jeweils bei mehreren Hundert Euro. Am Roller entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls und Unfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (42394, 42477)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell