Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 12.01.2021, in der Zeit von ca. 8:00 Uhr bis ca. 19 Uhr kam es auf dem Kunden- und Mitarbeiterparkplatz der Landessparkasse zu Oldenburg in der Hauptstraße in Edewecht zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß rückwärts in einer Parklücke abgestellter silbergrauer PKW VW Polo wurde dabei im Bereich der rechten Fahrzeugfront und Beifahrertür vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer erheblich beschädigt. Der verursachte Schaden wird auf ca. 2.000 EURO geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115.

