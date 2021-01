Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn:Verkehrsunfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 14.01.2021, gegen 17:25 Uhr, kommt es in Bad Zwischenahn, Ortsteil Kayhauserfeld, Westerholtsfelder Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Gülleanhänger. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Bösel befährt die Westerholtsfelder Straße in Fahrtrichtung Tannenkampstraße. Er gerät auf den unbefestigten Randstreifen und kippt mit seinem Gespann nach rechts in einen wasserführenden Graben. Ca. 50 Liter Gülle laufen aus dem Anhänger in den Graben aus. Am Gespann entsteht Sachschaden. Im Zuge der Bergung ist die Westerholtsfelder Straße voll geperrt.

