POL-PDPS: zwei Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens. Gestern in der Zeit von 05:50 und 12:55 Uhr wurde durch einen bislang noch unbekannten Täter die Fensterscheibe der Beifahrerseite, eines in der Moselstraße geparkte grauen VW Caddy, eingeworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,-EUR.

Vinningen. In der Nacht zum Sonntag wurde bei einem schwarzen, BMW X3, an der Heckklappe, oberhalb des Nummernschildes der Buchstabe "P" bis auf die Grundierung in den Lack eingeritzt. Der Pkw war in der Bitscher Straße in einer Hofeinfahrt abgestellt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

