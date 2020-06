Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am 23.06.2020 zwischen 16:00 Uhr und 17:40 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Etzelweg (gerade Hausnummernseite zwischen Nr. 150 und 200) ein, indem er ein rückwärtiges Kellerfenster mit vormontiertem Lochgitterschutz eintrat und durch dieses ins Haus eindrang. Über die Kellertreppe gelangte er in den Wohnbereich, wo er die Räume im Erdgeschoss durchsuchte und zwei Armbanduhren sowie aus einer vorgefundenen Geldbörse einen dreistelligen Eurobetrag entwendete. Der Wert der entwendeten Gegenstände dürfte sich insgesamt auf einen hohen dreistelligen Betrag belaufen. Das Obergeschoss des Hauses hat der Täter vermutlich nicht betreten. Das eingetretene Kellerfenster wurde durch die Gewalteinwirkung teilweise aus dem Mauerwerk gerissen und die Glasscheibe zum Bersten gebracht. Der Schaden am Fenster beträgt ca. 300 EUR.

Die Polizeiinsektion Zweibrücken sucht Zeugen des Einbruchs

