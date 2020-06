Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Contwig (ots)

Ein 84-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen verursachte am 23.06.20 gegen 13:50 Uhr zunächst mit seinem braunen VW Tiguan mit PS-Kennzeichen einen Verkehrsunfall in der Pirmasenser Straße in Contwig. Als der Beschuldigte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne für eine Schadensregulierung zu sorgen, nahm der Geschädigte des Verkehrsunfalls die Verfolgung auf. Dieser folgte dem Beschuldigten anschließend bis zu dessen Wohnanschrift in Rieschweiler-Mühlbach. Auf der Fahrtstrecke über Stambach, Falkenbusch und Dellfeld gefährdete der Beschuldigte, durch Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot, mehrere Verkehrsteilnehmer. Nach Angaben des Zeugen konnten diese einen Frontalzusammenstoß nur durch entsprechende Ausweichmanöver verhindern. Bisher ist jedoch nur einer der gefährdeten Verkehrsteilnehmer namentlich bekannt.

Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



