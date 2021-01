Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rauchentwicklung in Wohnung

Finnentrop (ots)

Eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Attendorner Straße in Finnentrop-Heggen ist am Mittwoch (27. Januar) gegen 17.30 Uhr gemeldet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde auf dem Herd das Abendessen vergessen. Dies führte zu einer Qualmentwicklung. Die Feuerwehr Heggen übernahm die notwendigen Löschmaßnahmen und die Lüftung der Wohnung. Der Bewohner atmete Rauch ein und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

