Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht dank Zeugin geklärt

Attendorn (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat dabei geholfen dass eine Unfallflucht, die sich am Montag (25. Januar) auf einem Parkstreifen am Ostwall in Attendorn ereignete, zu klären. Sie beobachtete, wie ein zunächst Unbekannter beim Herausfahren mit seinem Wagen aus einer Parklücke einen vor ihm geparkten Pkw touchierte. Dieser verließ den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und meldete es dem Besitzer des beschädigten Pkw. Die Polizei konnte durch Ermittlungen an der Halteranschrift den Flüchtigen ermitteln. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen im dreistelligen Eurobereich.

