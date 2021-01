Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden Heiligenfigur

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem- Aus einem Gedenkhäuschen, das an einem Waldweg in Kirchhundem-Rahrbach steht, haben Unbekannte zwischen Montag (25. Januar, 12 Uhr) und Dienstag (26. Januar, 13 Uhr) eine Madonna-Figur entwendet. Die Stelle ist über die Straße "Am Kreuzweg" zugänglich. Die aus Holz bestehende Heiligenfigur wurde in Handarbeit angefertigt. Der Künstler schätzt den Wert auf rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell