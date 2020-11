Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Rollerfahrerin leicht verletzt

KirchenKirchen (ots)

Am 16.11.2020, gegen 14:00 Uhr befuhr eine 20-jährige Zweiradfahrerin die Kreisstraße 101 im Innenstadtgebiet von Kirchen in Richtung Austraße. Im Verlauf der Strecke kam die junge Fahrerin infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Bei dem anschließenden Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden von ca. 500EUR.

