POL-OE: Zeuge gesucht: Verkehrsunfallflucht auf Verbrauchermarktparkplatz

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Samstag (23. Januar) auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bamenohler Straße in Finnentrop-Bamenohl ereignet. Ein Unbekannter hatte einen Hinweiszettel unter die Scheibenwischer eines PKWs geschoben. Auf diesem standen ein Kennzeichen und die Beschreibung eines Fahrzeuges. Als der Pkw-Fahrer den Zettel fand, ging er um sein Fahrzeug und stellte einen Schaden an seinem Fahrzeug hinten auf der Fahrerseite fest. Dieser liegt im vierstelligen Eurobereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte den Vorfall beobachtet hatte und mit dem Zettel dem Geschädigten helfen wollte. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei den Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden. Mithilfe des Kennzeichens und der Fahrzeugbeschreibungen konnte die Polizei Ermittlungen an der Halteranschrift durchführen.

