POL-OE: Erneuter Zigarettenautomatenaufbruch

Attendorn

In der Zeit von Mittwoch (20. Januar, 17 Uhr) bis Donnerstag (21. Januar, 19.40 Uhr) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Repetalstraße in Attendorn-Röllecken beschädigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie den Automaten im oberen Bereich auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette. Ob diese mit Geld gefüllt war, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761-9269-0 entgegen.

