Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Ein versuchter Wohnungseinbruch hat sich zwischen Mittwoch (16. Dezember 2020, 8 Uhr) und Samstag (23. Januar 2021, 9 Uhr) in der Lindenstraße in Drolshagen ereignet. Hier versuchten Unbekannte die Terrassentür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Den mutmaßlichen Einbrechern gelang es aber nicht in die Wohnräume einzudringen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

