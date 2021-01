POL-OE: Vier Pkw-Aufbrüche in Ennest

Kreispolizeibehörde Olpe

Mehrere Pkw-Aufbrüche haben sich zwischen Mittwoch (20. Januar) und Donnerstag (21. Januar) in Attendorn-Ennest ereignet. Unbekannte haben in der Straße "Osterschlah" und im Birkenweg bei mehreren Fahrzeugen Seitenscheiben zerstört. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griffen sie in den Innenraum und entwendeten aus zwei Pkw Bargeld, Geldbörsen und Dokumente. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

