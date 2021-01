Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Fretter

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Dienstag (5. Januar, 12 Uhr) bis Mittwoch (20. Januar, 10.30 Uhr) sind Unbekannte in eine Wohnung in der Esloher Straße in Finnentrop-Fretter eingedrungen. Der Geschädigte kehrte nach zweiwöchiger Abwesenheit zu dieser zurück und stellte fest, dass die zuvor verschlossene Wohnungstür offen stand. Die unbekannten Täter durchwühlten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Schränke und erbeuteten Bargeld, Kleinelektronik sowie Unterlagen. Zudem entstand Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte vor Ort Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

