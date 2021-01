Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Papiermülltonne

Kirchhundem (ots)

In der Nacht zwischen Montag (18. Januar, 22 Uhr) und Dienstag (19. Januar) haben Unbekannte eine Papiermülltonne, die vor einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Galgenberg" in Kirchhundem-Flape stand, mit schwarzer Farbe besprüht. Der Eigentümer fand die Tonne am nächsten Morgen in seinem Vorgarten auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

