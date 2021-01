Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche stehlen Parfümerieartikel

Olpe (ots)

Am Montag (18. Januar) gegen 19.10 Uhr haben drei unbekannte Täter aus einem Drogeriemarkt in der Martinstraße diverse Parfümartikel im Wert von circa 800 Euro entwendet. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei von drei Jugendlichen fluchtartig die Drogerie verließen und sich in Richtung Bergstraße entfernten. Einen Dritten konnte sie zunächst festhalten. Ihm gelang jedoch in einem Moment der Unachtsamkeit die Flucht. Die Jugendlichen waren alle dunkel gekleidet, zwischen 14 und 16 Jahren alt und zwischen 160 cm und 170cm groß. Einer von ihnen trug ein weißes T-Shirt. Insgesamt erbeuteten die Täter Waren im Wert von 800 Euro. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

