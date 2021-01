Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Tierarztpraxis

Wenden (ots)

In der Zeit von Freitag (15. Januar, 18.15 Uhr) bis Montag (18. Januar, 8 Uhr) sind Unbekannte in eine Tierarztpraxis im Prof.-Egon-Schneider-Weg in Wenden-Gerlingen eingebrochen. Hier entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette. Bei der Besichtigung des Tatortes fanden die verständigten Polizeibeamte Hebelspuren an der Eingangstür. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. An der Praxiseingangstür entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

