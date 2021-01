Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pärchen nach Einbruch in Hütte angetroffen

Finnentrop (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag konnte die Polizei einen Mann und eine Frau feststellen, die sich unberechtigt in einer Anglerhütte in Fretter aufhielten. Die Beamten waren zuvor von dem Eigentümer informiert worden.

Nach dem Eintreffen wurde die Hütte zunächst umstellt. Nachdem angedroht wurde, einen Diensthund einzusetzen, kletterte ein Pärchen aus einem geöffneten Fenster und wurde anschließend kontrolliert. Dabei gaben die beiden Personen an, dass sie dort nur einen "romantischen Abend" verbringen wollten.

Bei der anschließenden Begehung der Hütte stellten die Polizisten eine geringe Menge Cannabis sowie eine weiße Substanz fest. Daneben fanden sie eine gestohlene EC-Karte. Das im rückwärtigen Bereich der Hütte gelegene aufgebrochene Fenster wies frische Einbruchsspuren auf. Die Beiden stritten auf Nachfrage ein gewaltsames Eindringen ab.

Ein in der Nähe abgestellter PKW konnte einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu diesem. Im Innenraum befanden sich weiteres Rauschgift und eine weitere aus einem Diebstahl stammende EC-Karte.

Die Tatverdächtigen wurden noch vor Ort entlassen und die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell