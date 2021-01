Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekanntes Fahrzeug kollidiert mit Schutzplanke und Holzzaun

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich in der Zeit von Samstag (16. Januar, 18 Uhr) bis Sonntag (17. Januar. 11 Uhr) auf der B 55 in Lennestadt aus Fahrtrichtung Bonzelerhammer in Fahrtrichtung Bonzel ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam hier ein Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend touchierte der Wagen einen Zaun und streifte Teile einer Schutzplanke. Da das Fahrzeug auf einer Wiese zum Stehen kam ist anzunehmen, dass der Fahrer zur Bergung seines Pkws Hilfe benötigte. Die Polizei stellte vor Ort Fahrzeugteile sicher. Es entstand Sachschaden an dem Zaun. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell