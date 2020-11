Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter erpresst und schlägt junge Dortmunderin - Polizei sucht mit Lichtbildern nach Tatverdächtigem

Dortmund

Eigentlich begann das erste Kennenlernen wie bei vielen anderen auch - über das Internet. Eine junge Dortmunderin verabredete sich im Juni dieses Jahres mit einem Mann und traf sich an der Münsterstraße in Dortmund. Die 18-Jährige merkte schnell, dass es zwischen ihnen nicht passt und wollte den Kontakt beenden. Davon unbeeindruckt rief der Mann sie weiterhin an und forderte nun unter Androhung von Gewalt Bargeld. Aus Angst übergab die Dortmunderin ihm in der Zeit von Juni bis August einen vierstelligen Betrag.

Bei einem weiteren Treffen am 28. August gegen 22.30 Uhr im Bereich des Mehmet-Kubasic-Platzes teilte die 18-Jährige dem Tatverdächtigen mit, die Zahlungen einzustellen. Der etwa 22-jährige Mann zog ihr daraufhin an den Haaren und stieß sie zu Boden. Auch hier sprach er Drohungen gegen sie und ihre Familie aus, die sie dann jedoch zur Anzeige brachte.

Die Dortmunderin beschreibt den Mann als 175 cm groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit hatte er schwarzes, lockiges Haar, das zu einem kleinen Zopf zusammengebunden war. Nach Angaben der 18-Jährigen sprach er Hochdeutsch und soll kurdischer Abstammung sein.

Wer erkennt den Tatverdächtigen auf den Bildern und kann Angaben zu seiner Person machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

