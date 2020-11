Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher fest - mögliche zweite Tat in den Morgenstunden

DortmundDortmund (ots)

Am Montagnachmittag (16.11.) haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher an der Bornstraße festgenommen. Auf einem Abstellplatz für Fahrzeuge stellte der Betreiber eine unberechtigte Person fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise auf einen versuchten Einbruch in eine Tankstelle. Bei der Sichtung des Videomaterials erhärtete sich der Verdacht.

Nach ersten Angaben bemerkte ein 54-jähriger Dortmunder gegen 16.30 Uhr einen Mann auf seinem eingezäunten Gelände. Polizisten konnten diesen wenig später zwischen geparkten Autos, an einem geöffneten Kofferraum, antreffen. Vor ihm standen zwei Fahrzeugbatterien, die für den Abtransport bereit lagen. In seiner Sporttasche fanden die Beamten typisches Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Nachdem die Polizisten den 35-jährigen Mann mit der Tat konfrontiert hatten, verstrickte dieser sich in unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben.

Im Weiteren teilte der Betreiber mit, dass es in den Morgenstunden (5 Uhr) zu einem versuchten Einbruch in die angrenzende Tankstelle gekommen war. Bei der gemeinsamen Sichtung des Videomaterials entsprach der Tatverdächtige der Beschreibung des 35-Jährigen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Er soll noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

