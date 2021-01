Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand von Einfamilienhaus in Stachelau

Olpe (ots)

In der Nacht zu Freitag (15. Januar) kam es gegen 4 Uhr in der Straße "Am Winterschott" in Olpe-Stachelau zu einem Hausbrand. Durch einen ausgelösten Rauchmeldealarm wurde ein Bewohner des Hauses wach. Als dieser nach dem Rechten sah, entdeckte er das entstandene Feuer. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff das Feuer von der Außenfront des Hauses auf den Dachstuhl über. Dieser brannte teilweise aus. Ein Brandermittler der KPB Olpe erschien am Einsatzort und übernahm die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache. Diese dauern an. Derzeit gibt es keine Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich. Alle Personen konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Es wurde niemand verletzt. Neben der Polizei waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Rettungswagenteam und ein Notarzt im Einsatz.

