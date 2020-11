Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Entgegenkommenden LKW gestreift - Zeugen gesucht

StuttgartStuttgart (ots)

Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Sprinters hat am Dienstagvormittag (17.11.2020) in der Kirchheimer Straße einen entgegenkommenden LKW gestreift. Der 34-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit seinem Sprinter von der Jahnstraße kommend in der Kirchheimer Straße unterwegs. Dabei geriet er mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden LKW eines 53-Jährigen. Durch den Zusammenstoß splitterte auch die Fahrerscheibe des LKWs und der 53-Jährige verletzte sich leicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige im Verdacht steht, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

