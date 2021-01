Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen in Haus in Hagen-Hohenlimburg ein

HagenHagen (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (07.01.2021) in einem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr in ein Haus in der Straße Am Krahenbrink in Hagen-Hohenlimburg ein. Die Täter verschafften sich nach jetzigem Ermittlungsstand durch Aufhebeln eines im Erdgeschoss befindlichen Fensters Zutritt. Sie durchsuchten das gesamte Erdgeschoss und flüchteten anschließend unerkannt. Zum jetzigen Zeitpunkt konnten noch keine Angaben zur Tatbeute gemacht werden.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

