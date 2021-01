Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebinnen entwenden Waren im Wert von 120 Euro

HagenHagen (ots)

Zwei Frauen im Alter von 28 und 41 Jahren entwendeten am Donnerstag (07.01.2021) Haushaltsartikel und Süßwaren aus einem Supermarkt in der Eilper Straße. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 19:50 Uhr, dass die Frauen einen Einkaufswagen an der Kasse vorbeischoben, in welchem sich zwei volle Einkaufstaschen, verdeckt von einer dritten, befanden. Als sie die Frauen ansprach, stellte sie fest, dass sich in den Taschen Waren im Wert von knapp 120 Euro befanden. Die Hagenerinnen erhielten ein Hausverbot und durch die hinzugerufene Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)

