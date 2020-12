Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191220-1923: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall!

ReichshofReichshof (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in Reichshof-Sengelbusch! Gegen 21:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Nümbrechter die Landstraße 336 aus Rtg. Oberwiehl kommend in Rtg. Denklingen. An der Einmündung der Landstraße 336 / Kölner Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen, um seine Fahrt auf der Kölner Straße fortzusetzen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 51-jähre Nümbrechterin die Landstraße 336 in entgegengesetzer Fahrtrichtung. Beim Abbiegevorgang des 38-Jährigen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den heftigen Aufprall wurde die Frau schwer und der Mann leichtverletzt. Während die Frau mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde, musste der leichtverletzte 38-jährige Mann die Polizei zur Blutprobenentnahme begleiten. Bei ihm hatten sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Verdachtsmomente hinsichtlich der Einnhahme berauschender Mittel ergeben. Die schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In Höhe der Unfallstelle war die Landstraße 336 bis ca. 23:00 Uhr komplett gesperrt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 38-jährigen Mann eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell